Il prossimo episodio di My Hero Academia metterà Todoroki in difficoltà

L'anime di My Hero Academia si è preso una pausa temporanea dall'arco narrativo incentrato sull'esame per la licenza provvisoria da hero la scorsa settimana, ma presto la serie tornerà nel bel mezzo della seconda prova. Ora, alcuni spoiler anticipano una situazione piuttosto tesa per Todoroki e la fine imminente dell'arco narrativo in questione.

Come potete leggere nel tweet di @YonkouProd in calce alla notizia, e vedere nel trailer in apertura, l'episodio 59 (il 21 della terza stagione) dal titolo "Qual è la grande idea?" (o "Cosa stai facendo?") vedrà i concorrenti rimanenti della Classe 1-A cercare di muoversi il meglio possibile nella simulazione di attacco del "malvagio" Gang Orca durante il test dell'operazione di salvataggio, affrontando anche la trama secondaria che vede protagonisti Yoarashi e Todoroki:

"Yoarashi e Todoroki affrontano Gang Orca, ma Yoarashi, che odia Todoroki dall'esame di ammissione allo U.A., inizia una discussione, nel posto e nel momento peggiori!". Inasa Yoarashi è diventato, fin dalla prima prova, una delle superstar dell'Esame per la licenza Hero, e questo non solo per il suo potente quirk di Turbine, ma anche per il suo atteggiamento follemente entusiasta.

In effetti, l'entusiasmo di Yoarashi è stato talmente grande da causare un rimprovero a lui e i suoi compagni di scuola della Shiketsu High School per non aver seguito correttamente le procedure di salvataggio. È quasi l'esatto opposto di Todoroki in termini di atteggiamento, il che rende i due personaggi di My Hero Academia perfetti rivali.