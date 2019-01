Il prossimo episodio di ONE PIECE includerà un power-up ancora inedito!

Come ogni weekend, sul circuito televisivo nipponico è stato recentemente trasmesso un nuovo episodio di ONE PIECE, attraverso il quale i fan di Eiichiro Oda hanno potuto ammirare un passaggio fondamentale del cruento scontro fra Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri. Tutti i dettagli dopo il salto!

Intitolata “Risvegliati - Il colore dell'osservazione che supera il più forte!”, la puntata 869 di ONE PIECE ha proposto un combattimento estremamente violento, durante il quale Luffy e Katakuri, nonostante la stanchezza accumulata, hanno continuato ad azzuffarsi senza sosta. Episodio dopo episodio, tuttavia, il ragazzo dal cappello di paglia è riuscito ad affinare la propria Ambizione della Percezione, e di conseguenza ha cominciato a prevedere sempre più colpi dell’avversario.



Poiché il divario fra i due contendenti si è ormai ridotto non poco, il pirata di gomma, nella scena conclusiva dell’episodio, ha deciso di giocarsi un’ultima carta che appunto deciderà le sorti del duello: il Gear Fourth. Dopo aver attivato il power-up, tuttavia, Luffy ha dichiarato il nome della “forma” assunta, rivelando l’esistenza di un Gear Fourth ancora inedito...



Visionabile in chiosa all’articolo, un filmato ci mostra infatti l’attivazione del cosiddetto “Snakeman”, nonché il trailer dell’episodio di ONE PIECE che verrà trasmesso il 27 gennaio. Intitolato “Un pugno di straordinaria velocità - Un'altra applicazione del Gear Fourth attivata!”, questo dovrebbe infatti mostrarci la caratteristiche del nuovo potere di Luffy.

Secondo voi basterà questa terza e inedita forma del Gear Fourth a garantire la vittoria del pirata del gomma? E soprattutto, siete contenti che Luffy ha abbia finalmente acquisito un nuovo power-up?