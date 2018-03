Il prossimo episodio di ONE PIECE mostrerà ai fan dell'anime i poteri di Katakuri

Nel corso degli anni, ihanno affrontato e sconfitto molte ciurme nemiche, superando persino ostacoli apparentemente insormontabili comedella. Oggigiorno il capitanosta mirando alle teste dei quattro Imperatori, ragion per cui dovrà prima fare i conti coi loro sottoposti.

Prima di potersi battere con avversari del calibro di Big Mom o Barbanera, Luffy dovrà necessariamente superare in forza e determinazioni rivali quali il possente Charlotte Katakuri, nonché uno dei Tre Generali dei Dolci dei Pirati di Big Mom.



Mentre l’episodio 829 di ONE PIECE, trasmesso nel weekend, ci ha mostrato gli ultimi preparativi per le tanto attese notte tra Sanji Vinsmoke e Charlotte Pudding, il trailer della prossima puntata promette che lo stesso Katakuri (che finora non ha ancora avuto alcuna occasione per mettersi in mostra) sarà costretto a utilizzare i propri poteri e a prendere in mano la situazione.



Prima ancora che Luffy e gli altri possano dunque entrare in azione, Katakuri sarà vittima di un’improvvisa imboscata, una circostanza che di certo regalerà ai fan un primo assaggio del suo incommensurabile potere. I lettori del manga, a differenza dei fan dell’anime, già sanno che il pirata ha mangiato il frutto del diavolo Mochi Mochi e che inoltre dispone di una spiccata Ambizione della Percezione, la quale lo rende intoccabile e di conseguenza invulnerabile. Come se questa terrificante abilità non bastasse, il pirata è in grado di usare i poteri del frutto Mochi Mochi per creare armi, difendersi dagli assalti del nemico e addirittura imitare qualsiasi tecnica dei suoi avversari.



Siete pronti per la spaventosa dimostrazione di forza che Katakuri si appresta a darci anche nell’anime?