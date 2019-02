Il prossimo episodio di ONE PIECE ci mostrerà una mossa disperata!

Dopo aver tenuto col fiato sospeso i propri spettatori, l’anime di ONE PIECE sembra finalmente pronto a segnare la parola sull’arco narrativo di Whole Cake Island e a voltare pagina. Trasmesso nelle prime ore del mattino, l’episodio 871 ha infatti segnato la fine un certo scontro...

Ci sono voluti mesi e mesi di dura lotta, ma il violento ed entusiasmante combattimento fra Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri si è finalmente concluso. Entrambi i contendenti hanno dato fondo a tutte le proprie forze, ma alla fine è stato il giovane pirata dal Cappello di Paglia a spuntarla. E ora che Katakuri giace a terra sconfitto, per il ragazzi di gomma è giunto il momento di tornare ai propri amici.



Consultabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio 872 di ONE PIECE, intitolato “Una situazione disperata - L'intrappolamento di ferro di Luffy!”, rivela che Nami, Jinbe e gli altri compagni stanno effettivamente aspettando il ritorno del capitano, che nel Mondo degli Specchi ha ritrovato un vecchio alleato: Pekoms. Deciso a onorare il sacrifico dell’amico Pedro, il Visone non esiterà un solo istante a rischiare la propria vita, pur di proteggere quella di Luffy.



Il trailer del prossimo episodio di ONE PIECE rivela infatti che il Visone, dopo aver visto la luna piena, si trasformerà in Sulong, sfoderando la vera forza del proprio popolo. Basterà quest’incredibile power-up per superare l’esercito di Big Mom posto all’uscita di MirroWorld?