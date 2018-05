Il prossimo episodio di ONE PIECE svelerà svariati misteri circa il passato di Big Mom

Dopo essere entrato finalmente nel vivo dell’arco narrativo di Whole Cake Island, l’anime di ONE PIECE, la scorsa settimana, ha cominciato ad esplorare il misterioso passato dell’imperatrice Big Mom, svelando interessanti retroscena sulla sua travagliata infanzia.

Sin dall’introduzione della sua misteriosa fotografia, l’identità di Madre Carmel ha suscitato la curiosità dei fan, alimentando fantasie anche piuttosto fantasiose, ma i segreti ad essa legati stanno man mano venendo a galla. Come appreso durante il flashback proposto dall’ultimo episodio, la donna si era guadagnata la simpatia dei giganti dopo aver salvato un manipolo di pirati allo sbando e ormai privi del proprio capitano.



In seguito, Carmel ottenne l’appellativo di “Madre” dopo aver dato una dimora ad una lunga serie di orfanelli, inclusa la stessa Linlin. L’aver dovuto crescere Big Mom dopo la morte dei suoi genitori ebbe, come prevedibile, un effetto negativo anche su gli altri bambini, ma Carmel era solita perdonare tutte le sue azioni e addirittura riusciva a placarne la distruttiva natura.

Sebbene la puntata trasmessa domenica mattina abbia dunque risolto il mistero circa l’identità di Madre Carmel, spiegando agli spettatori il motivo per cui lei sia così importante per l’imperatrice, ci sono ancora molti altri arcani da svelare, e sembra che alcune delle suddette domande troveranno una risposta già nel prossimo episodio della serie.



Visionabile in chiosa all’articolo, il più recente trailer ci mostra le conseguenze che ebbe sulla stessa Carmel la furia scatenata di Linlin, e infatti il narratore suggerisce ha la puntata racconterà un importante evento che ha cambiato il fato “dell’innocente mostro chiamato Charlotte Linlin”. Nello specifico, il breve filmato menziona la faida tra Big Mom e i giganti, nonché lo straordinario segreto di Madre Carmel, che si diceva potesse compiere dei miracoli, senza dimenticare l’originale dell’infernale Tea Party.



Intitolata “La nascita di Big Mom! Il giorno in cui Carmel scompare!”, la puntata #837 farà luce sull’inspiegabile scomparsa della stessa Carmel, spiegando ai fan il motivo per cui una figura così importante della vita di Big Mom non faccia parte del suo presente.