Il prossimo episodio di ONE PIECE vanterà uno staff strepitoso e sarà spettacolare!

Mentre il manga di ONE PIECE è ormai “approdato” su una nuova isola, pare proprio che l’anime omonimo stia per proporre ai fan della serie il miglior episodio dell’arco narrativo in corso, ossia Whole Cake Island. Tutti i dettagli dopo il salto!

Qualora siate in pari coi più recenti episodi di ONE PIECE, sicuramente saprete che il protagonista Monkey D. Luffy sta affrontando, già da diverse settimane, il potentissimo Charlotte Katakuri, un avversario che in più occasioni si è già dimostrato assai fuori dalla sua portata. I due rivali si sono già scambiati numerosi colpi, ma il trailer del prossimo episodio ha promesso ai fan delle interessanti novità.



L’episodio 856, che a quanto pare sarà diretto da Toshinori Fukusawa, vanterà uno straordinario animatore del calibro di Kitazaki. A ragion veduta, è assai probabile che la prossima puntata di ONE PIECE, almeno sotto il profilo prettamente tecnico e artistico, si riveli la migliore di tutto l’arco narrativo di Whole Cake Island.

Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, il manga di ONE PIECE si compone ormai di 90 volumetti, di cui 87 sono stati pubblicati anche in Italia dall'editore Star Comics. Dal fumetto è stata tratta una serie d'animazione che ormai annovera più di 850 episodi, più una lunga serie di speciali TV e lungometraggi d'animazione, di cui molti, purtroppo, sono ancora inediti nel nostro paese.