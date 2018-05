Il prossimo episodio di Persona 5: The Animation ci mostrerà la prima missione dei Phantom

A meno di ventiquattro ore dalla messa in onda del quinto episodio di Persona 5: The Animation, sono finalmente emersi in rete la sinossi ed i primi screenshot ufficiali della puntata. Scopriamo di seguito cos’accadrà questa settimana nella trasposizione animata dell’omonimo JRPG targato ATLUS!

Dopo aver reclutato Pixie tra i suoi Persona, il protagonista Ren Amamiya e il resto della banda, la scorsa settimana, hanno dovuto affrontare Shadow Kamoshida, che dopo averli incontrati si è trasformato in un potente mostro. A giudicare dalla sinossi riportata di seguito, l’episodio che potremo visionare domani vedrà Ren e compagni alle prese con la loro prima missione. Riusciranno a completarla?

Persona 5 The Animation #5 – I Phantom



Data: 5 maggio 2018

5 maggio 2018 Trama: “Ren e gli altri riescono a portare a termine con successo la loro prima missione e continueranno a rimettere in riga gli adulti egoisti nei panni dei cosiddetti ‘Phantom Thieves of Hearts’. È stata creata anche una bacheca online chiamata ‘Canale di Richieste per i Phantom Thieves’...”

Persona 5: The Animation è un anime televisivo prodotto dallo studio d’animazione A-1 Pictures Inc. (Valkyria Chronicles, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins). Diretta da Masashi Ishihama e sceneggiata da Shinichi Inotsume, la serie vanta il character design di Tomomi Ishikawa e le musiche composte da Shoji Meguro.