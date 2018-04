Il prossimo episodio di Persona 5 The Animation ruoterà attorno a una compagna di Ren

Atteso sul circuito televisivo nipponico per questa domenica, il terzo episodio di Persona 5 The Animation, anime tratto dall’omonimo JRPG di casa ATLUS, ci proporrà nuovi scontri e situazioni problematiche. Scopriamone in anteprima il contenuto!

Visionabili in calce all’articolo, le prime immagini trapelate in rete rivelano che la puntata ruoterà attorno alla splendida Ann Takamaki, la quale si mostra assai turbata dai problemi che affliggono i membri del club di pallavolo. Il protagonista Ren Amamiya e Ryuji Sakamoto, che nello scorso episodio hanno invaso l’altro mondo, potrebbero invero avere la soluzione al suo problema...



Persona 5 The Animation #3 – Una bella rosa ha le spine!

Data: 22 aprile 2018

22 aprile 2018 Trama: "Le ragazze del club di pallavolo sono spaventate e oppresse dall’irragionevole violenza di Kamoshida. D’altra parte, la compagna di classe di Ren, Takamaki, agisce da scudo per la sua migliore amica, un membro del club di pallavolo nonché componente regolare del team che sta avendo non pochi problemi a causa degli approcci ostinati di Kamoshida, il quale prova dei desideri distorti."

Prodotto dallo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Fairy Tail), l'anime di Persona 5 The Animation è composto da 24 episodi soltanto. Diretta da Masashi Ishihama, la serie è sceneggiata da Shinichi Inotsume (Sket Dance), mentre Shoji Meguro ne cura la colona sonora. Il character design, infine, è stato affato a Satomi Ishikawa.