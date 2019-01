Il prossimo episodio di Sword Art Online: Alicization includerà un atteso rematch!

Poiché sabato 5 gennaio 2019 si è concluso il primo arco narrativo di Sword Art Online: Alicization, i fan della serie sono ansiosi di scoprire cosa accadrà nel prossimo, che appunto avrà inizio con la trasmissione della quattordicesima puntata.

Attesa sul circuito televisivo nipponico per sabato 12 gennaio e intitolata “Il cavaliere cremisi”, la suddetta puntata di Sword Art Online: Alicization vedrà Eugeo e Kirito dare il via alla missione importante che hanno ricevuto da Cardinal. Allo scopo di sconfiggere l’amministratrice Quinella e recuperare i ricordi dell’amica Alice, i due ragazzi dovranno scalare la Central Cathedral.



Stando ai nostri spoiler pubblicati sul sito ufficiale di Sword Art Online: Alicization, i due spadaccini cercheranno innanzitutto di recuperare le proprie spade, che appunto hanno perduto subito dopo il loro recente arresto. Lungo la strada per l’armeria, i due intrusi dovranno nuovamente fare i conti col Cavaliere Integratore noto come Deusolbert Synthesis Seven, ossia il guerriero con l’armatura rossa che già in passato, armato di arco e frecce, li aveva messi alle strette.



A giudicare dagli screenshot proposti di seguito, questo rematch potrebbe concludersi in maniera molto diversa dal primo round, in quanto Kirito sembra piuttosto allegro e sorridente. È mai possibile, secondo voi, che Deusolbert non sia poi tanto abile nel combattimento corpo a corpo? Lo scoprire questo sabato, quando la piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID trasmetterà il nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization con sottotitoli in lingua italiana.