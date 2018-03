Il prossimo episodio di The Seven Deadly Sins scaverà a fondo nel passato di Meliodas

Se pensavate che The Seven Deadly Sins fosse costellato da momenti più leggeri che cupi presto cambierete idea. In Giappone, l'anime va in onda con la sua seconda stagione, e il nono episodio sembra sarà molto difficile da guardare per i fan di

Il prossimo episodio di The Seven Deadly Sins promette di far piangere i fan. Un'anteprima della nuova puntata è stata pubblicata da A-1 Pictures, e l'intenso video può essere visto in apertura della news. Come potete vedere, il teaser è breve, ma mostra alcune immagini chiave. All'inizio, i fan vedono Meliodas in piedi in cima a una scogliera con una ragazza dai capelli rosa. I due sono vestiti allo stesso modo, e la scena successiva vede Meliodas camminare con indosso l'uniforme con l'armatura. La lugubre scena conduce a quella familiare dell'amica dai capelli rosa del Peccato mentre esala il suo ultimo respiro su un campo di battaglia.

Il video termina con Meliodas in lacrime prima che l'eroe venga sostituito da una Elizabeth che sta a sua volta piangendo. Questa anteprima fa riflettere, ma i fan dell'anime non sanno cosa aspettarsi ancora. I lettori del manga, d'altra parte, sanno esattamente dove andrà a parare il prossimo episodio. The Seven Deadly Sins sta per scavare un po' più a fondo nel passato del suo eroe principale. Meliodas può essere un tipo sorridente, ma nasconde oscuri segreti. Lo show si preparerà a spiegare come Meliodas si sia guadagnato il titolo di "Peccato dell'Ira", e renderà i fan molto depressi. Come dice la storia, Meliodas era una volta un cavaliere del regno di Danafor. Fu lì che il ragazzo incontrò una ragazza di nome Liz, l'eroina dai capelli rosa dei suoi sogni. La ragazza era una schiava portata a Danafor e condannata a morte durante il suo mandato.

Meliodas ha scelto di salvare Liz, aiutandola a fuggire. I due, con il tempo, divennero sempre più intimi, fino a innamorarsi. Tuttavia, la loro storia d'amore finì quando il demone Fraudrin attaccò Danafor e uccise Liz prima di Meliodas. L'atto fece infuriare l'eroe dai capelli biondi che scatenò la sua piena collera. Ma non è tutto. Se il nome Liz vi suona familiare, allora state già mettendo insieme i pezzi. Infatti, si scopre che Elizabeth è la reincarnazione di Liz, e Meliodas ha dedicato la sua vita a proteggere la principessa di Liones in quanto tale.