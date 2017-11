Il prossimo universo cancellato in Dragon Ball Super? Ce lo dice un'immagine!

Iniziato lo scorso 2 luglio con l’episodio #97, ilindetto dai due Zeno ha già provocato l’estinzione di due universi di. Ma se gli spoiler più recenti anticipavano la scomparsa di un altro universo, l’immagine trapelata in rete stamani potrebbe aver fugato qualunque dubbio sulla prossima realtà cancellata!

Attenzione possibile Spoiler

Come rivelato dal trailer e dagli spoiler relativi all’episodio #117, intitolato "Gli Androidi contro l’Universo 2!", il nostro Goku, dopo aver eliminato dal torneo la portentosa Kefla, sarà attaccato dalle guerriere del Secondo Universo: le cosiddette “Magical Girl” che si fanno chiamare Rozie (Su Roas) e Ribrianne (Brianne de Chateau). Il provvidenziale intervento dei C-17 e C-18, tuttavia, eviterà che il Saiyan venga eliminato dalla competizione.



Gli spoiler dell’episodio #118, intitolato appunto "Un altro Universo scompare!", menzionavano invece che Goku metterà fuori combattimento “Zarbuto & co.”. Essendo l'anziano Zarbuto un combattente del Secondo Universo, negli ultimi giorni avevamo solo presupposto che quel “company” stesse a indicare gli ultimi combattenti rimasti al team della Dea della Distruzione Helles; l’immagine trapelata stamani su Twitter, invece, ha confermato che Goku affronterà proprio Zirloin e Rabanra!



Supponendo dunque che i cyborg del Settimo Universo riescano ad eliminare sia Rozie che Ribrianne, la sconfitta di Zarbuto, Rabanra e Zirloin da parte di Goku non lascerebbe alcun combattente al Secondo Universo, il quale andrebbe di conseguenza incontro all’immediata eliminazione promessa dai due "Re di Tutto".



Sfortunatamente l’immagine incriminata è di bassa qualità, ma ci permette quantomeno di distinguere chiaramente le due sagome che si ergono nella polvere attorno al nostro eroe. Sarà davvero il Secondo Universo quello cancellato nell'episodio che vedremo fra due domeniche, o toccherà invece a quello di Lord Champa?