Il protagonista di Eden's Zero, il nuovo manga di Hiro Mashima, si mostra con tre bozzetti

A distanza di pochi giorni dal tanto atteso esordio della sua prossima opera, il noto mangaka Hiro Mashima, autore di Rave e Fairy Tail, ha condiviso coi fan un nuovo sketch, ritraendo questa volta il protagonista maschile di Eden’s Zero.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione presenta tre diversi bozzetti dedicati al ragazzo di cui ignoriamo ancora il nome, ma che tanto ricorda il personaggio di Gray Fullbuster di Fairy Tail. Proprio lo sketch in basso a destra, che vede il ragazzo a torso nudo (una buffa abitudine dello stesso Gray), accentua in particolare modo la somiglianza fra i due eroi, non trovate?



Negli altri due bozzetti, invece, il personaggio presenta alcune delle tipiche espressioni facciali che i fan hanno potuto ammirare sul volto di Natsu Dragneel, l’energico Dragon Slayer del Fuoco, nonché indiscusso protagonista di Fairy Tail.

Di quali capacità straordinarie sarà dotato questo ragazzo dall’aspetto deciso e un po’ aggressivo? E soprattutto, secondo voi somiglia più a Gray Fullbuster o a Natsu Dragneel?

In attesa di poter sfogliare le pagine del primo capito di Eden’s Zero, vi ricordiamo che il suddetto sarà pubblicato il prossimo 27 giugno su Weekly Shonen Magazine. Il sensei Mashima, inoltre, ha recentemente annunciato che il manga sarà pubblicato in contemporanea mondiale anche in inglese, francese, cinese e coreano.