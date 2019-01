Il Quartetto del Suono entra in azione nelle repliche di Naruto Shippuden su Italia 2

E voi, state approfittando delle repliche di Naruto Shippuden per rivedere la sensazionale guerra combattuta fra l' Alleanza Ninja e i vertici dell' Organizzazione Alba ?

Direttamente dal sito ufficiale di Mediaset, vi proponiamo di seguito i titoli, le trame e gli orari di messa in onda degli episodi di Naruto Shippuden che verranno trasmessi nei prossimi giorni.

Continuano su Mediaset Italia 2 le repliche di Naruto Shippuden relative agli episodi della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja . Nella settimana ormai alle porte potremo vedere in azione una serie di guerrieri resuscitati da Kabuto , nonché alcuni dei migliori combattenti provenienti dal Villaggio della Foglia.

Il cofanetto in DVD e Blu-Ray con tutti i film di One Piece è in vendita esclusivamente su Amazon.it: 15 dischi di puro divertimento!