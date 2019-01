Il quarto episodio di Magical Girl Spec-Ops Asuka sarà piuttosto cruento

Il quarto episodio di Magical Girl Spec-Ops Asuka (anche noto in patria come Mahō shōjo tokushusen Asuka) verrà trasmesso sabato 2 febbraio 2019, ma nel frattempo sono già spuntati in rete alcuni screenshot inediti e la sinossi ufficiale della puntata, la quale anticipa una sconcertante scoperta. Tutti dettagli dopo il salto!

Magical Girl Spec-Ops Asuka - Episodio #4 - La Brigata di Babele: inizia il combattimento

Data: 2 febbraio, ore 20:10 circa

2 febbraio, ore 20:10 circa Trama: “Nozomi è stata rapita da Abigail, il quale la sta sottoponendo a torture. Asuka è al corrente del rapimento di Nozioni ed è impaziente di intervenire, ma né il team di pubblica sicurezza né la squadra M sembrano voler intervenire.”

Scritto da Makoto Fukami e disegnato da Seigo Tokiya, il manga originale di Magical Girl Spec-Ops Asuka è serializzato dal mese di giugno 2015 sula rivista Monthly Gangan di SQUARE ENIX. Tuttora in corso, l’opera si compone attualmente di nove tankbon. Ancora inedito nel nostro paese, il fumetto è stato licenziato da J-POP Manga (Edizioni BD), che ce ne proporrà il primo volumetto durante il mese di marzo 2018.

Prodotto dallo studio d’animazione LIDEN FILMS (The Heroic Legend of Arslan, Terraformars), l’adattamento animato di Magical Girl Spec-Ops Asuka ha esordito lo scorso 12 gennaio sul circuito televisivo nipponico. In Italia, invece, la serie è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano.