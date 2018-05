Il quarto episodio di Steins;Gate 0, nuovo anime di VVVVID, promette un colpo di scena!

Atteso sul circuito televisivo nipponico per giovedì 3 maggio 2018, il quarto episodio di Steins;Gate 0, la nuova serie ora disponibile sulla piattaforma VVVVID con sottotitoli in italiano, promette un'importante punto di svolta per il protagonista Okabe. Scopriamo subito dopo il salto quello che succederà!

Come saprete se avete già visionato l’episodio rilasciato durante la scorsa settimana, sembra che Rintarou Okabe stia fingendo che l’amata Kurisu Makise sia ancora viva. Lo scienziato ha infatti accettato di buon grado il robot che ne custodisce i ricordi e che si comporta allo stesso modo di Kurisu, ma quanto potrà durare questa situazione?



La sinossi della puntata intitolata “La solitudine del flusso lamentoso” rivela invero che un certo personaggio cercherà di aprire gli occhi di Okabe... Ve la proponiamo di seguito, assieme ai primi scatti provenienti dal prossimo episodio e al trailer visionabile, come di consueto, in chiosa all’articolo.

Steins;Gate 0 - Episodio 4: La solitudine del flusso lamentoso

Data: 3 maggio 2018

3 maggio 2018 Trama: "Mentre trascorre il proprio tempo assieme all’Amadeus Kurisu, Okabe comincia a convincersi che la vera Kurisu sia tornata. Maho, che non sopporta più di vederlo in questo stato, gli raccolta la cruda verità. 'Questa cosa è Amadeus, non è Kurisu Makise'. In quel preciso istante, Okabe ha la sensazione che il mondo stia iniziando a distorcersi. È passato molto tempo dall’ultima volta che ha provato questa sensazione... La sorprendente sensazione provocata dal movimento delle linee temporali, il 'Reading Steiner'."

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale della serie, ricordandovi che i nuovi episodi sono proposti ogni settimana, a cadenza regolare, sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID.

"Okabe ha fallito. Siamo nella linea di universo β, dove Kurisu Makise non esiste: è morta il 28 Luglio 2010. Di conseguenza, lo scienziato pazzo Kyoma Hooin è svanito, lasciando il posto a un uomo scoraggiato, che fa di tutto per non confrontarsi con i ricordi. A scuoterlo sarà l'incontro con un conoscente di Kurisu. Scoprirà l'esistenza di una macchina in grado di conservare la memoria umana, un sistema per risvegliare ricordi e per avviare una catena di eventi a cui sarà difficile porre rimedio."