Il quattordicesimo lungometraggio di ONE PIECE sarà un progetto 'senza precedenti'!

Come scoperto la scorsa settimana, il sempre più popolare franchise di ONE PIECE si prepara ormai ad accogliere un altro lungometraggio d’animazione, il quattordicesimo per la precisione, che verrà rilasciato in Giappone durante l’estate del 2019. Pare inoltre che il progetto sarà “senza precedenti”!

Soltanto lo scorso weekend, se ricordate, abbiamo riportato sulle pagine di Everyeye.it l’annuncio del tanto atteso film inedito di ONE PIECE, di cui purtroppo non conosciamo ancora alcun dettaglio circa la trama. Stando a quanto dichiarato via Twitter dal colonnista Greg Werner, che appunto lavora al sito ufficiale del brand, la nuova pagina del progetto promette che il film (ancora senza titolo) sarà su una scala senza precedenti.



Dal momento che la suddetta pellicola verrà infatti rilasciata in occasione del 20° anniversario dell’anime di ONE PIECE, è plausibile che lo staff voglia festeggiare in grande stile quest’importante risultato. Possiamo dunque aspettarci che il lungometraggio superi, sia sotto il profilo narrativo che tecnico, tutti i suoi predecessori. A tal proposito, i fan sono particolarmente ansiosi di sapere se lo stesso Eiichiro Oda, che già aveva collaborato alle tre pellicole precedenti, sarà coinvolto nella realizzazione del progetto.



Poiché è stato comunicato che il prossimo numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump dedicherà la propria copertina al franchise di ONE PIECE, è plausibile che la rivista riveli i primi dettagli sul prodotto. Vi invitiamo di conseguenza a portare pazienza ancora per qualche giorno.

E voi, avete grandi aspettative per questa nuova pellicola commemorativa? Fateci conoscere la vostra opinione attraverso i commenti!