Il quinto volume del manga di Dragon Ball Super ha una data di uscita giapponese

Arrivano novità per il quinto volumetto del manga di, scritto dae disegnato dal suo discepolo. Il fumetto ha infatti una data di uscita in terra nipponica, a cui - pochi mesi dopo - dovrebbe seguire quella italiana.

Grazie a un report, proveniente dai colleghi di Manga Mag Japon, sappiamo dunque che Dragon Ball Super Volume 5 uscirà nelle fumetterie giapponesi il 2 marzo 2018, insieme anche al volume numero 88 del manga di One Piece.

Il quinto volumetto della nuova opera di Toriyama e Toyotaro dovrebbe narrare le battute finali dell'arco narrativo di Black Goku e Zamasu, con i protagonisti impegnati nella battaglia conclusiva contro la fusione tra i due villain. Nello steso albo, inoltre, assisteremo sicuramente anche alle prime fasi della saga della Sopravvivenza degli Universi, che porterà al Torneo del Potere in cui tutte e 12 le realtà lotteranno per evitare che Zeno-sama distrugga il proprio Universo.

In Italia il manga di Dragon Ball Super, così come quello di One Piece, è edito - come tutta la serie - da Star Comics, che ha recentemente pubblicato un volume celebrativo del leggendario franchise di Akira Toriyama.