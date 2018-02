Il quinto volume di Dragon Ball SD è ora disponibile nelle fumetterie nipponiche

Secondo quanto riportato dal portale Kanzenshuu, il quinto volume del manga diè stato rilasciato quest’oggi in Giappone, sia in edizione cartacea che digitale. Scopriamo quale porzione di storia sia stata scoperta, stavolta, dal nuovo albo del fumetto.

Riproposizione parodistica degli eventi narrati nell’originale Dragon Ball di Akira Toriyama, il manga di Dragon Ball SD è scritto da Nato Ooishi ed è serializzato sul magazine nipponico Saikyō Jump. Il quinto volume della serie inizia col 22° Torneo Tenkaichi, in cui Goku e compagni si sono imbattuti per la prima volta in Jaozi e Tenshinhan, e si conclude, nel capitolo 48, con la battaglia contro Nappa e Vegeta.

Ecco la sinossi ufficiale del volumetto: "Goku, Crilin e compagni partecipano ancora una volta al Torneo Tenkaichi e affrontano i discepoli dell’Eremita della Gru!! Goku ha qualche possibilità contro il formidabile Tenshinhan?! Alcuni volti familiari, provenienti dal futuro, faranno la loro comparsa, rendendo questo quinto volume un albo che anche i fan dell’opera originale potranno apprezzare!"

Il volume, inoltre, include due capitoli bonus rilasciati nel 2016, i quali vedono una buffa disputa fra Goku Super Saiyan Blue e Golden Freezer, e l’incontro fra un Goku proveniente dal pianeta Yardrat e e una serie di Trunks provenienti da diverse timeline alternative.



Curiosamente, il manga non ripropone i vari archi narrativi di Dragon Ball in ordine cronologico, ma ciascun volume affronta un diverso momento della vita di Goku e i suoi amici. Mentre il primo volume riproponeva infatti l’allenamento di Goku e Crilin col Maestro Muten, i successivi tre volumetti rinarravano rispettivamente la prima trasformazione di Goku in Super Saiyan, la saga del Cell Game e quella di Majin Bu (partendo però dal suo tragico risveglio).

Sfortunatamente l'opera è ancora inedita nel nostro paese.