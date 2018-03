Il regista dell'anime di ONE PIECE anticipa il grande scontro tra Rufy e Katakuri

L'anime di ONE PIECE si sta avvicinando al matrimonio di, e lo staff della serie è entusiasta di spingersi finalmente nella parte focale dell'arco di. Sono particolarmente entusiasti di raggiungere una parte dell'arco preferita dai fan, cioè la grande battaglia tra

Il combattimento è stato uno dei più grandi eventi dell'intero arco in questione, e costituisce una grande svolta che il manga sta ancora vivendo, quindi il regista dell'anime si sta avvicinando alla battaglia con l'obiettivo di renderlo il più cool possibile. In un'intervista pubblicata nel magazine di ONE PIECE pubblicato in Giappone, il regista della serie Mr. Fukusawa ha commentato l'imminente combattimento che non vede l'ora di girare nella versione anime perché "il combattimento incarna gli spiriti maschili" dei suoi due guerrieri e "Mostra anche la crescita di Rufy."

Quando Charlotte Katakuri avrà la sua grande parte nell'anime ONE PIECE, sarà doppiato da Tomokazu Sugita. Sugita è più conosciuto dai fan degli anime per il suo ruolo vocale di lunga data in Gintama nei panni di Gintoki Sakata, ma ha avuto ruoli importanti in molte altre serie come JoJo's Bizarre Adventure. Perché dovreste essere eccitati per Katakuri? Katakuri è il secondo figlio della famiglia Charlotte ed è uno dei tre Generali dei Dolci (insieme a Smoothie e Cracker). È estremamente forte e può persino usare il suo Haki della Percezione per guardare qualche secondo nel futuro e prevedere le azioni dei suoi avversari. Il suo potere del Frutto del Diavolo è persino accostabile a quello da Rufy, dato che il Frutto Mochi Mochi che ha ingerito permette al suo corpo di assorbire ogni tipo di attacco e mettere i suoi avversari in difficoltà.

Katakuri giocherà un ruolo importante nell'anime di ONE PIECE, così come ha già fatto nel manga.