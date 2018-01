Il regista di Devilman Crybaby risponde a una controversa recensione negativa

Come facilmente intuibile, il fandom anime si è concentrato molto su Devilman Crybaby nell'ultimo periodo. La serie è stata resa disponibile suquesto mese, e tra soddisfatti e delusi, la recensione di uno dei critici dello show è stata particolarmente controversa, attirando l'attenzione del regista della serie.

Quindi, Yuasa ha deciso che era giunto il momento di intervenire sull'argomento. Come riportato da Anime News Network, il critico giapponese Yohei Kurose ha scritto una recensione piuttosto dura su Devilman Crybaby. Lo scrittore sentiva che c'era un grosso problema con la serie che veniva vista come "internazionale" in tutte le recensioni.

Kurose ha spiegato che queste classificazioni dividono gli anime perché i titoli "otaku anime" vengono visti come giapponesi, mentre i titoli d'autore più spigolosi sono "internazionali". Poiché Devilman Crybaby è considerato internazionale, Kurose si chiede se ciò abbia gonfiato la sua importanza come opera. Il critico ha continuato dicendo che Yuasa è stato scelto per via dei suoi precedenti titoli spigolosi e che l'anime in realtà è poco più di un soffice pezzo di "sottocultura". Kurose ha anche detto che la storia, la sceneggiatura e la regia erano "abbastanza orribili" perché si stava sforzando troppo di essere un film d'essai.

A tutto questo, Yuasa ha semplicemente detto "sbagliato". Parlando su Twitter, il regista ha detto che Kurose è stato libero di esprimere le sue opinioni, ma come quest'ultimo, anche lui è libero di mettere in discussione le critiche mosse.

"Sei libero di dire qualsiasi opinione tu voglia. Non intendo criticare le opinioni delle persone normali. Comunque sia, se è qualcuno vicino ai miei conoscenti, obietterò." ha scritto Yuasa. Kurose ha risposto a Yuasa, dicendo che ancora resiste nelle sue idee. Il critico ha spiegato che le sue dure parole sono dettate da una forte preoccupazione, perché teme che la ricca cultura del Giappone venga trascurata anche negli anime a favore del mondo "esterno".

E a voi è piaciuto Devilman Crybaby?