Il regista di Dragon Ball Super: Broly spiega i nuovi charcter design dei personaggi

Uno dei motivi che hanno generato tanto hype intorno a Dragon Ball Super: Broly è senza ombra di dubbio il nuovo character design riservato ai protagonisti e allo stesso villain. Ora, i fan hanno appreso qualcosa in più sul processo di pensiero dietro la revisione del design a opera di Naohiro Shintani, character designer del film.

Tatsuya Nagimine, regista di Dragon Ball Super: Broly, in un'intervista ha spiegato il processo di pensiero che si cela dietro i nuovi design dei personaggi. Lui e Shintani non volevano altro che enfatizzare ogni movimento e ogni azione in questo nuovo film.

Nagamine ha spiegato che "Alcune trasformazioni o attacchi sono così noti da essere divenuti intoccabili". Il regista ha espresso però il desiderio che ogni azione nel film sia meritata, "Trasformarsi casualmente senza motivo non è buono ... I personaggi nell'anime non possono farlo in un istantaneamente, devono anche provare seriamente o non funzionerà".

Tutto questo si è esteso al design dei personaggi nel momento in cui Nagamine ha espresso il desiderio generale che gli animatori esplorassero i movimenti il ​​più possibile, senza sentirsi costretti dagli attuali modelli di personaggi affermati, "Ho detto agli animatori di non preoccuparsi di ciò che è stato precedentemente stabilito, e che disegnassero quello che sentivano usando le tecniche attuali: se c'è incoerenza tra il Dragon Ball di prima e come lo presentiamo ora, allora penso che sia meglio sbarazzarsi di quelle concezioni del passato".

I nuovi disegni di Shintani per i personaggi sono stati un punto di riferimento per il film, e questo perché Shintani e lo staff del film si stanno allontanando progressivamente da quello che è stato animato nella serie mentre Nagamine vuole che il film "utilizzi gli ultimi progressi e sia all'avanguardia. Non consideriamo la serie come qualcosa di intoccabile e vogliamo creare la nostra storia di Dragon Ball."