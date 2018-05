Il Reverie è sempre più imminente negli spoiler del capitolo 905 di ONE PIECE

ONE PIECE si trova attualmente nelle fasi preparatorie dell'arco narrativo del "Reverie". Il vertice mondiale inizierà a breve, e tutti i partecipanti stanno giungendo da ogni parte del mondo per prendere posto al tavolo dell'assemblea. L'evento sarà blindatissimo, ma i primi spoiler del capitolo 905 confermano i piani dell'Armata Rivoluzionaria.

Il capitolo 905 di ONE PIECE verrà pubblicato domani tra le pagine del numero 28 di Weekly Shonen Jump edita da Shueisha, ma online è già possibile trovare le prime descrizioni del capitolo in questione. Di seguito potete trovare i primi spoiler apparsi in rete tradotti, mentre in calce, la versione originale.

Titolo: The Beautiful World

In copertina, Orlumbus, nella sua stanza, mette via i suoi vestiti.

È possibile vedere la silhouette di Green Bull, ovvero Ryokugyu, il nuovo ammiraglio della Marina insieme a Fujitora. I due ammiragli vengono mostrati mentre parlano nei pressi di Marijoa, ma non è chiaro se Ryokugyu sia un uomo o una donna.

La prima pagina è doppia e mostra New Marineford in tutta la sua maestosità. Sembra che il nuovo quartier generale della Marina si trovi dall'altra parte della Red Line. il nuovo QG assomiglia alla vecchia Marineford, ma è posto strategicamente a protezione di Marijoa.

Sakazuki sta parlando con T-Bone - capitano di vascello della Marina che abbiamo conosciuto durante la saga di Water Seven/Enies Lobby - a proposito di Fujitora.

Quattro nuovi re e regine arrivano al Reverie.

Nettuno, scortato da Garp, arriva al vertice con Shirahoshi e i suoi altri tre figli.

Stelly, il re di Goa, rimane shockato quando vede Garp. Inoltre, vedendo alcuni corvi, il giovane re si spaventa, ma un soldato lo tranquillizza dicendogli che è tutto ok. Quel soldato è Sabo, fratellastro di Stelly nonché capo di stato maggiore dell'Armata Rivoluzionaria.

Venti di guerra stanno soffiando, e il mondo di ONE PIECE si prepara a grandi sconvolgimenti.