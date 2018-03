Il risultato del più recente scontro di ONE PIECE ha spaccato in due i lettori del manga!

Cominciato ufficialmente nel capitolo 878, il suddetto scontro ha visto protagonisti Monkey D. Luffy , capitano della ciurma di Cappello di Paglia, e Charlotte Katakuri , uno dei tre potentissimi Generali dei Dolci di Big Mom. Iniziata come una lotta a senso unico, che pareva promettere la vittoria di Katakuri , la battaglia ha invece visto Luffy escogitare una nuova tecnica e affinare l’uso della propria Ambizione della Percezione. Di conseguenza, a dispetto dei pronostici, la disputa tra pirati si è conclusa proprio con la vittoria del ragazzo di gomma, il quale ha riportato la più importante vittoria della sua vita. Pare tuttavia che le dinamiche dell’ultimo scambio di colpi tra i due contendenti, nonché il risultato della lotta, non abbiano soddisfatto buona parte dei lettori di ONE PIECE , i quali avrebbero preferito una conclusione assai diversa. Non solo i fan più inferociti sostengono che le tavole iniziali del capitolo paressero indicare la vittoria di Katakuri, ma addirittura vi è chi pensa che Luffy abbia riportato un’immeritata vittoria non necessaria allo sviluppo della trama. Dal momento che il ragazzo di gomma ha giurato che sconfiggerà i Quattro Imperatori del Nuovo Mondo per poter diventare un giorno il Re dei Pirati, forse la vittoria su Katakuri, il più potente sottoposto di Big Mom , era invece inevitabile. Ma date le circostanze, preferiamo che siate voi, attraverso i commenti, a stabilire se la decisione presa dal sensei Oda sia corretta o meno.

Luffy won over an opponent he shouldn't have won against. Basically plot armour. Nothing new in One Piece though, so I wasn't surprised — ShinGOATchi (@PachiBoy2) 4 marzo 2018

I’m still kind of salty that katakuri lost but thinking about it, it kinda sorta makes sense even tho I still believe katakuri> luffy 😔 pic.twitter.com/OeY1AqoneX — Reborn♠️♥️♣️♦️ (@goReborn) 4 marzo 2018

With all that being said, Katakuri was hit about 14 times (including stabbing himself) and Luffy was hit about 40 times. — Josh Hoagland (@JoshHoagieLand) 4 marzo 2018

Luffy vs Katakuri had some great moments, but ultimately will probably be my least favorite part of the Whole Cake Island arc. — Colton (getting there) (@sniperking323) 5 marzo 2018