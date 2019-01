Il ritorno di Sword Art Online: Alicization con due nuove sigle

La serie di Sword Art Online: Alicization si era arrestato per la pausa natalizia per oltre due settimane, per poi tornare il 5 gennaio scorso con l'episodio 13. A una settimana di distanza, arriva l'episodio 14 che segna l'inizio di un nuovo arco narrativo e porta con sé delle novità.

Per l'inizio della seconda metà di stagione di Sword Art Online: Alicization, come vi avevamo già anticipato il mese scorso, sono state preparate due nuove sigle che potete vedere nei video in calce. La prima, l'opening, si intitola "Resister" ed è cantata da Asuka Okura, conosciuta con il nome da spettacolo ASCA. La maggior parte del video è incentrato su Eugeo e Kirito, coloro che saranno anche i protagonisti più importanti del prossimo arco narrativo. L'ending, invece, è cantata da Reona ed è intitolata "forget-me-not", che mostra per la gran parte della sua durata Eugeo, a cui poi si aggiunge un cut finale che mostra anche Kirito e Alice.

Sword Art Online: Alicization torna stasera con l'episodio 14 dopo aver iniziato la sua corsa nell'ottobre 2018. La serie è la terza stagione di Sword Art Online, tratto dalla light novel iniziata nel 2009 scritta da Reki Kawahara e disegnata da abec.