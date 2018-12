Il romanzo Goblin Slayer Gaiden 2 ha recentemente ispirato un manga!

Sull’app Manga Up! di Square Enix è stato recentemente pubblicato il primo capitolo dell’adattamento a fumetti del romanzo intitolato Goblin Slayer Gaiden 2: Tsubanari no Daikatana. Disegnato da Takashi Minakuchi, il manga verrà serializzato su Gangan Online.

Spin-off di Goblin Slayer, il romanzo ha esordito lo scorso settembre su Gangan GA ed è incentrato su un gruppo di avventurieri interessati a sfidare il cosiddetto “Dungeon dei Morti”.



Scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki, l'originale serie di light novel di Goblin Slayer ha esordito in Giappone nel febbraio del 2016, ispirando vari spin-off cartacei e una recente serie d’animazione. Composta da 12 episodi, quest’ultima è stata licenziata da Dynit ed è già disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming VVVVID, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio.

Serializzato su Big Ganga di Square Enix, il manga di Goblin Slayer è composto attualmente da cinque tankobon, di cui due sono stati pubblicati anche in Italia dall’editore J-POP (Edizioni BD). Gli spin-off a fumetti intitolati Goblin Slayer Gaiden e Goblin Slayer: Brand New Day risultano invece inediti.

Durante la sua carriera di fumettista, il mangaka Takashi Minakuchi ha illustrato opere come Trattoria After School, Class Room✿For Heroes: Empress of Flame e Maids of the Count's House, sfortunatamente tutte inedite nel nostro paese.