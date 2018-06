Il secondo albo di ONE PIECE Novel A ha svelato molte informazioni sui Quattro Imperatori!

Annunciata lo scorso anno, in occasione dei non pochi festeggiamenti tenuti per il ventesimo anniversario di ONE PIECE, la serie di romanzi dedicata al personaggio di Portgas D. Ace è ormai giunta al secondo volume. Scopriamo dopo il salto le principali informazioni rivelate dall’albo!

Riprendendo la storia del giovane pirata laddove si era interrotta nel precedente volume, il secondo albo di “ONE PIECE Novel A” ha invero svelato ai lettori una serie di interessanti informazioni sulla ciurma di Edward Newgate, il potente imperatore altresì noto come Barbabianca.



Al tempo delle scorribande del giovane Ace, Thatch era il comandante della quarta divisione dei Pirati di Barbabianca, nonché un grande chef. La forza della divisione era proprio la cucina, e Thatch, che utilizzava una spada molto simile ad un coltello da cucina, si è preso cura di Ace durante il periodo in cui ha cercato di uccidere Barbabianca almeno 100 volte.



Il volume ha poi rivelato che anche Shanks, come Barbabianca, è solito diventare alquanto terrificante una volta perse le staffe. Ma mentre Barbabianca - sicuramente il più potente pirata del proprio tempo - era solito diventare una belva pur di difendere i propri sottoposti, che appunto considerava dei figli, non è chiaro cosa scateni invece la collera di Shanks.



Mentre Kaido è considerato la creatura più potente al mondo, Big Mom possiede la famiglia più terrificante di tutte. Lei e Barbabianca sono ritenuti due pirati della vecchia era, mente Shanks e Kaido, decisamente più giovani, appartengono a quella nuova.



Prima che i mari venissero conquistati dai Quattro Imperatori, i principali e più temuti esponenti della pirateria erano Roger, Shiki e lo stesso Barbabianca. Big Mom, invece, stava ancora costruendo le proprie città.



Come sospettato dai fan, l’albo ha inoltre confermato una terrificante prassi adottata dai Quattro Imperatori: qualora uno di essi sconfigga una ciurma avversaria, senza però distruggerla, questa sarà inseguita fino al giorno del suo totale annientamento. È dunque probabile che Big Mom, dopo la recente umiliazione, cominci a inseguire Luffy e la sua ciurma in ogni angolo del globo!



Per quel che concerne invece Ace e la sua ciurma iniziale, è stato rivelato che la nave dei cosiddetti Pirati di Spade era chiamata “Peace of Spadil” (salvo diversa traslitterazione). Il primo incontro fra il ragazzo e Shanks è avvenuto nel Nuovo Mondo, mentre quello con Aladdin si è verificato sull’Isola degli Uomini Pesce, dove Ace bruciò la bandiera di Barbabianca in segno di sfida. Fu proprio questo singolare evento a provocare il già noto combattimento fra il ragazzo ed il pirata Jinbe.



Al termine dell’albo, infine, Ace e tutti i componenti della sua vecchia ciurma si sono uniti ai Pirati di Barbabianca, ed il ragazzo ha scambiato le tazze di sakè col proprio nuovo capitano.

Dal momento che la storia, da questo punto in poi, sembrerebbe ricollegarsi a quella che conosciamo ormai tutti, non è chiaro che la serie avrà o meno un terzo volume. In attesa che di scoprire ulteriori dettagli sul progetto, non possiamo fare meno di tenere le dita incrociate e augurarci che Star Comics (o qualsiasi altro editore italiano) decida di pubblicare i romanzi di Ace anche nel nostro paese.