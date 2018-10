Il secondo corto di Pokémon Sun & Moon ci presenta un dolcissimo Eevee

Sembra che un dolcissimo e scapigliato Eevee diverrà presto un nuovo membro del gruppo di Ash. La serie Pokémon Sun & Moon prosegue la sua corsa, e alla fine dell'ultimo episodio è stato trasmesso il secondo corto dal titolo "Eevee, where are you going?" che ha visto il mostriciattolo tascabile del titolo come assoluto protagonista.

Al termine dell'episodio 93 di Pokémon Sun & Moon è andato in onda il secondo corto dal titolo "Eevee, where are you going?" che ha visto un misterioso e irsuto Eeevee farsi strada per congiungersi ad Ash e gli altri nella regione di Alola. Il nuovo corto ha messo l'Eevee in questione in pieno mare aperto, reo di essersi addormentato in una cassa che è caduta per sbaglio dalla nave in cui si trovava.

Per fortuna del nostro peloso amico, un Mantine che passava di lì lo ha soccorso, dandogli anche un passaggio verso la terraferma. Il viaggio, tuttavia, si rivelerà esilarante, poiché la velocità del Mantaine sbalzerà "fuori bordo" Eevee e causerà altri piccoli problemi al piccolo mostriciattolo. Al termine del corto tutto si risolverà, e questa piccola avventura porterà Eevee più vicino ad Ash.

La serie di Pokémon Sun & Moon prosegue, così come il viaggio di Ash per diventare maestro Pokémon. La regione di Alola, nuovo scenario in cui si svolgono le avventure del nostro giovane protagonista, è tra le più affascinanti mai viste nella serie, e i segreti delle isole che formano questa regione attendono solo di essere svelati.

In apertura della news potete trovare il video con parte del corto "Eevee, where are you going?".