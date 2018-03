Il secondo film dell'anime di Godzilla prodotto da Netflix riceve un nuovo poster

Netflix ha rilasciato un nuovo poster per, il secondo film che compone la trilogia anime in CGI prodotta dal colosso streaming americano in collaborazione con Polygon Pictures.

Godzilla: The City Mechanized for the Final Battle è il sequel di Godzilla: Il pianeta dei Mostri e sarà rilasciato in Giappone il prossimo 18 maggio su Netflix. La data di diffusione sulla piattaforma streaming nel resto del mondo non è stata ancora annunciata, ma è probabile che verrà fissata entro l'estate del 2018.

La prima pellicola, infatti, fu rilasciata in terra nipponica il 17 novembre 2017 e soltanto il 17 gennaio 2018 approdò invece su Netflix in Europa e Nord America. La trama è ambientata 20.000 anni in un futuro distopico, in cui l'umanità decide di tornare sulla Terra e riconquistarla dal dominio dei Kaiju, di cui il Re dei Mostri (Godzilla, appunto) è sovrano incontrastato.

Nel film prodotto da Polygon Pictures vedremo Mecha Godzilla, una vecchia conoscenza per i fan dello storico franchise giapponese, che fronteggerà il colossale Kaiju emerso dalle viscere della Terra sul finale di Planet of Monsters, dopo che i protagonisti avevano appena sconfitto una sua versione di dimensioni più ridotte.

In basso potete ammirare, dunque, il nuovo poster di Godzilla: The City Mechanized for the Final Battle.