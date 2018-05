Il secondo numero di Justice League: No Justice ha reintrodotto uno storico personaggio DC

Soltanto una settimana fa avevamo esplorato le catastrofiche conseguenze della più recente morte avvenuta nel primo numero di Justice League: No Justice, ma la situazione potrebbe già essere migliorata subito dopo l’uscita del secondo albo della miniserie. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come spiegato in un nostro recente articolo, il criminale intergalattico Brainiac, nel primo numero di Justice League: No Justice, ha prelevato i più potenti e caparbi campioni della Terra affinché unissero le forze contro una nuova minaccia che potrebbe annientare l’intero universo DC Comics. L’improvvisa morte del coluano, provocata da Amanda Waller, ha tuttavia lasciato Superman e gli altri eroi senza un piano d’attacco.



Proprio quando pensavamo che l’universo fosse già spacciato, il secondo numero di Justice League: No Justice ha puntualmente riacceso la speranza dei nostri eroi, re-introducendo nell’attuale DC Universe il personaggio di Vril Dox. Comparso nelle ultime pagine dell’albo, il coluano figlio di Brainiac ha invero invitato i campioni della Terra a chiamarlo Brainiac 2.0, rivelando ai presenti che il piano del padre lo vedeva coinvolto in ogni singolo passaggio.



La presenza di un coluano con la stessa intelligenza di Brainiac, di conseguenza, potrebbe riequilibrare le le forze in gioco, permettendo alla Justice League e agli altri supergruppi della Terra di escogitare un piano atto a fermare i “Quattro Fratelli” emersi dall’enorme buco che si è recentemente aperto sul Muro della Fonte.

Sfortunatamente dovremo attendere un'altra settimana almeno per conoscere il ruolo che Vril Dox giocherà nell'intera vicenda, in quanto Justice League: No Justice #3 esordirà nelle fumetterie statunitensi soltanto il prossimo 23 maggio.