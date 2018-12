Il secondo OAV di Golden Kamuy accoglie due nuovi doppiatori nel cast

Attraverso il sito ufficiale del franchise di Golden Kamuy sono stati recentemente svelati i nomi dei doppiatori che presteranno le loro voci ai due personaggi inediti che compariranno nel secondo OAV della serie.

Secondo quanto rivelato, Toshio Furukawa (Piccolo nel franchise di Dragon Ball, Shin in Ken il Guerriero) doppierà l’anziano Chōan Kumagishi, mentre la collega Sumi Shimamoto (Flora in Berserk, Kyoko Otonashi in Maison Ikkoku) sarà Sorella Miyazawa.



Il DVD con l’episodio speciale sarà allegato al 17° volume del manga di Satoru Noda, la cui uscita è attualmente prevista per il 19 marzo 2019. I preordini dell’edizione speciale chiuderanno il prossimo 15 gennaio. Stando a quanto annunciato, l’episodio di Golden Kamuy durerà 24 minuti e narrerà una “storia d’amore puro”. Il DVD includerà inoltre un mini-episodio basato sul 104° capitolo del manga originale.

Scritto e disegnato da Satoru Noda, il manga di Golden Kamuy è serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Weekly Young Jump di Shueisha. Attualmente raccolta in 16 tankobon, l’opera è pubblicata in Italia da J-POP (Edizioni BD), che finora ha proposto ai propri lettori i primi 13 volumi del fumetto. Una trasposizione animata ha esordito lo scorso aprile sul circuito televisivo nipponico, concludendosi dopo 12 episodi già disponibili con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll.