Il secondo promo di Senran Kagura Shinovi Master ci offre un assaggio dell'opening

Attraverso l’account ufficiale Twitter di Senran Kagura Shinovi Master (imminente anime anche noto in patria come Senran Kagura Shinovi Master: Tokyo Yōma-hen-) è stato recentemente rilasciato il secondo video promozionale della serie d’animazione che esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 12 ottobre.

Visionabile in calce all’articolo, il filmato inedito dura circa due minuti e mezzo, e sotto le vivaci note dell’opening theme "Scarlet Master" eseguito da Sayaka Sasaki ci mostra grossomodo tutte le splendide fanciulle che potremo ammirare nel corso della serie.



Mentre la prima parte del filmato immortala una tenera sessione di shopping fra Asuka e Yumi, la seconda metà vede i quattro diversi gruppi di shinobi affrontarsi in una serie di battaglie a suon di pistole ad acqua. È dunque probabile che il nuovo anime si ricolleghi - almeno in parte - ai fatti del videogioco intitolato Senran Kagura: Peach Beach Splash, un colorato TPS già disponibile su PlayStation 4 e PC.

Vi ricordiamo infine che il primo episodio di Senran Kagura Shinovi Master verrà trasmesso in Giappone il 12 ottobre sulle reti AT-X e Tokyo MX, e successivamente in replica su BS11. La serie, inoltre, verrà trasmessa in simulcast sulla piattaforma Crunchyroll, che ne ha recentemente acquisito i diritti per lo streaming in varie regioni del globo.