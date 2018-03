Il secondo promo di Tokyo Ghoul:re ci permette di ascoltare il nuovo tema di apertura

Gioite fan di, poiché nei giorni scorsi, attraverso il sito ufficiale nipponico del progetto, è stato rilasciato il secondo promo di, il quale ci fornisce un gustoso assaggio di "”, il tema di apertura cantato dalla band nipponica

Diretto da Odahiro Watanabe (Soul Buster, Super Lovers 2, Valkyrie Drive: Mermaid) presso Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:re è sceneggiato da Chūji Mikasano, mentre Atsuko Nakajima (Ranma ½, You're Under Arrest, Haven't You Heard? I'm Sakamoto) sostituisce Kazuhiro Miwa nel ruolo di character designer. Il tema di chiusura, “Half”, sarà cantato dalla rock band Ziyoou-vachi.

Ricodandovi che il primo episodio della serie verrà trasmesso in Giappone il prossimo 3 aprile su Tokyo MX, di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale rilasciata da Viz Media.

"Haise Sasaki è stato incaricato di addestrare i componenti della Squadra Quinx affinché diventino degli investigatori eccezionali, ma il suo complito è complicato non poco dalle problematiche personalità dei suoi studenti e dai dubbi che nutre sui suoi poteri di Ghoul. Riuscirà a metterli in riga e a farli funzionare come squadra, o il primo incarico della Squadra Quinx sarà anche l’ultimo?"

Nato dalle matite di Sui Ishida, Tokyo Ghoul segue le vicende di Ken Kaneki, uno studente sopravvissuto al terribile appuntamento con un ghoul. Il suo mondo è ormai pieno di queste creature che si nutrono di esseri umani e che hanno sempre vissuto in segreto fra la gente. In seguito al suddetto appuntamento, Kaneki si ritroverà suo malgrado trasformato in un ghoul e per un po’ cercherà di condurre una vita normale, ma per sopravvivere avrà bisogno di mangiare carne umana…