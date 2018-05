Il secondo Squad Jam di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online sarà molto acceso!

Iniziato ufficialmente nello scorso episodio, il secondo evento Squad Jam di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online sta per entrare nel vivo. Riuscirà la protagonista LLENN ad aggiudicarsi anche la vittoria di questa seconda edizione della cruenta competizione?

Come sapranno i fan della serie, il settimo episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online è terminato con l’arrivo di Fukaziroh su GGO, che dopo aver ricevuto dei preziosi fondi da Gōshi, ha deciso di acquistare dei lanciagranate e di utilizzarli come proprie armi principali. Essendo appena arrivata nel VRMMORPG, la ragazza potrebbe tuttavia non essere pronta per quello che l’aspetta durante il nuovo Squad Jam...



Visionabile in calce all’articolo, il trailer dell’ottavo episodio rivela infatti che Fukaziroh, nel bel mezzo della competizione, potrebbe incappare in una tremenda trappola piazzata dagli avversari. Agile ed esperta, LLENN sfrutterà invece le sue dimensioni ridotte per cercare di capovolgere (come suo solito) la critica situazione in cui la coppia di amiche si ritroverà. Basterà a garantirle la vittoria?



Intitolato Booby Trap, l’ottavo episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online verrà trasmesso questo sabato sulla rete nipponica Tokyo MX e sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni settimana ci propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana.