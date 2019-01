Il secondo trailer di Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo anticipa la theme song

La nuova pellicola originale diretta da Yūhei Sakuragi dal titolo Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo, farà il suo debutto in Giappone a fine mese. Manca davvero poco e nell'attesa il sito ufficiale ha rilasciato un secondo teaser trailer del lungometraggio.

Letteralmente "Se anche il mondo dovesse finire domani", Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo verrà ufficialmente presentato sui grandi schermi il 25 gennaio prossimo e sarà animato i computer grafica dallo studio Craftar, responsabile di diversi progetti animati come Ingress, e diretto da Yūhei Sakuragi.

Il nuovo video ripropone ancora una volta la sigla, dall'omonimo titolo dell'opera, cantata da Aimyon, così come l’insert song intitolata "Ra, no Hanashi”. Il lungometraggio animato condividerà alcuni elementi con il precedente lavoro, Soutai Seki (The Relative Worlds), di genere sci-fi.

Ricordiamo che la pellicola sarà distribuita da Shochiku Media Division. Il regista sta inoltre scrivendo un romanzo, considerato a tutti gli effetti materiale originale, che attualmente è serializzato sulla rivista Da Vinci edita da Kadokawa.

Le vicende ruotano attorno a due giovani, Shin e Kotori, entrambi al terzo anno di scuola superiore. Shin, dopo la morte della madre in tenera età, ha sempre avuto la tendenza a chiudersi in sè stesso. Tuttavia Kotori, sua amica di infanzia, si è sempre presa cura di lui. Tutto cambia quando i protagonisti si ritrovano a fare i conti faccia a faccia con i propri doppi, provenienti da un'altro mondo.