Il sequel di Godzilla: City on the Edge of the Battle ha un titolo e un primo poster

Godzilla sta vivendo una seconda giovinezza in questi anni. Dopo un nuovo film cinematografico - di cui il sequel è in arrivo nel 2019 - una nuova trilogia animata è cominciata con Godzilla: Planet of the Monsters ed è proseguita con Godzilla: City on the Edge of the Battle. Ora, il terzo e ultimo film ha un titolo (giapponese) e un primo poster.

Come è possibile vedere nel post in calce alla notizia, L'ultimo film della nuova trilogia anime su Godzilla è stato ufficialmente rivelato, e sembra che in questa pellicola finale farà il suo debutto l'enorme King Ghidorah, storico avversario del Re dei Kaiju.

il terzo e ultimo film della trilogia è intitolato Godzilla: Hoshi wo Kuu Mono e la sua uscita è attualmente programmata per Novembre 2018. Nel primo poster del lungometraggio animato, ci sono tre distinte tracce di luce che formano tre teste, un chiaro richiamo alla comparsa di King Ghidorah in questo nuovo universo anime.

La trilogia ha già adattato MechaGodzilla in Godzilla: City on the Edge of the Battle, ma sembra che ci siano tutte le intenzioni di adattare anche altri famosi mostri della saga. Chissà se anche Mothra apparirà nell'ultimo film?

Per saperlo non ci resta che attendere. Il secondo film è attualmente nelle sale giapponesi e verrà rilasciato a livello internazionale su Netflix.