Il sequel di Godzilla: Planet of the Monsters ha un titolo e una data d'uscita giapponese

Mentre Godzilla: Planet of the Monsters è appena arrivato sulle nostre coste grazie alla distribuzione internazionale di, il suo seguito è stato già annunciato lo scorso Novembre, con un poster contenente un grande spoiler. Ora, a fronte dell'uscita del primo film, vogliamo riproporvelo...

Al momento, Godzilla: Planet of the Monsters ha fatto il suo debutto su Netflix, e l'anime nato dalla collaborazione tra Toho e Polygon Pictures sul re dei mostri è stato come un fulmine a ciel sereno. Mai prima d'ora una storia su Godzilla si era spinta su sentieri così inesplorati -salvo forse il primissimo film che fece da apripista per il genere.

Come molti di voi certamente sapranno, Godzilla: Planet of the Monsters sarà solo l'inizio di un'intera trilogia di anime in computer grafica. Ciò che invece (forse) non sapete è che Il prossimo film di questo annunciato trittico ha già un titolo (giapponese) e una data d'uscita. Il secondo lungometraggio animato si chiamerà Godzilla: Kessen Kido Zoshoku Toshi, traducibile come Godzilla: The City Mechanized for the Final Battle. Presumibilmente, il titolo verrà americanizzato molto di più nel momento in cui sbarcherà su Netflix, e sembra che i registi di Planet of the Monsters, Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita, torneranno anche per questo secondo film.

Ma, come detto, le notizie non sono finite qui. La pellicola ha anche una data d'uscita fissata per Maggio 2018, data rivelataci tramite un bellissimo poster, visionabile in calce, contenente un "gigantesco" spoiler. Infatti, se già il titolo è riuscito ha stuzzicare la vostra fantasia, il poster scaccerà ogni dubbio: Mechagodzilla sarà presente in questo primo sequel in tutto il suo splendore.

Kessen Kidō Zōshoku Toshi uscirà nelle sale giapponesi a Maggio 2018 e successivamente, come per Planet of the Monsters, otterrà un rilascio internazionale su Netflix.