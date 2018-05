Il sesto episodio di Steins;Gate 0 introdurrà un personaggio dal misterioso passato

Continua la trasposizione animata di Steins;Gate 0, che questa settimana ci proporrà il suo sesto episodio. A due giorni dalla trasmissione sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming VVVVID, screenshot, trailer e sinossi ufficiale ci forniscono i primi dettagli sulla prossima puntata!

Ambientato in un’epoca in cui robot molto evoluti ospitano i ricordi degli esseri umani deceduti, Steins;Gate 0 questa settimana ci permetterà di incontrare un umano che ha perduto la memoria: è invero giunto il momento di conoscere finalmente Kagari Shiina. Maggiori dettagli nella sinossi ufficiale riportata di seguito!

Steins;Gate 0 – Episodio 6 – L'eclissi orbitale



Data: 17/05/2018

17/05/2018 Trama: "Ruka conduce nel laboratorio una ragazza che sembra affetta da amnesia. Quando Suzuha vede la ragazza, è convinta che possa trattarsi di Kagari Shiina, che è scomparsa ben 12 anni prima. La ragione per cui ne è così certa è rappresentata dalla bambola che la ragazza porta con sé, che secondo le sue parole sarebbe un portafortuna lasciatole dalla madre. Tuttavia, la ragazza non ricorda nulla e i 12 anni trascorsi dalla sua scomparsa sono completamente vuoti."

Composto da 23 episodi, più uno che verrà incluso solo ed esclusivamente nelle edizioni home video, Steins;Gate 0 è trasmesso in Giappone ogni giovedì. In Italia la serie è visionabile con sottotitoli sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVID, che ne propone ogni nuovo episodio in concomitanza con la trasmissione sul circuito televisivo nipponico.