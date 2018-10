Il sesto episodio di Super Dragon Ball Heroes verrà rilasciato a dicembre

Quello di dicembre è un mese molto atteso dai fan di Dragon Ball, in quanto nelle sale cinematografiche nipponiche di tutto il Giappone approderà finalmente il lungometraggio intitolato Dragon Ball Super: Broly. I fan occidentali, a quanto pare, potranno invece consolarsi col sesto episodio di Super Dragon Ball Heroes.

Durante la giornata di ieri è stato infatti rivelato che la prossima puntata dell’anime promozionale dedicato all’universo (non canonico) di Dragon Ball Heroes verrà pubblicata solo a fine anno, sancendo probabilmente la fine della serie o comunque dell’arco narrativo dedicato al Pianeta Prigione.



Per la gioia dei curiosi, assieme all’annuncio è stata diffusa in rete una sinossi ufficiale della nuova puntata di Super Dragon Ball Heroes, che come già sappiamo riporterà in scena Goku Ultra Istinto. Ve la proponiamo di seguito, ricordandovi che questa, essendo stata tradotta dal giapponese da fonte esterne a Everyeye.it, potrebbe contenere qualche errore.



Super Dragon Ball Heroes - Episodio #6 - Ora ci penso io! Entra in scena l'Ultra Istinto!!

Data: generico fine dicembre 2018

generico fine dicembre 2018 Trama: “Dopo una lunga e intensa battaglia, l’Ultra Istinto entra finalmente in scena. Mentre il Pianeta Prigione va in frantumi, comincia la battaglia finale da cui dipende tutto!”

In attesa di conoscere la precisa data di rilascio dell'episodio, come pensate che si concluderà questo appassionante (seppur breve) arco narrativo? E soprattutto, desiderate che l'anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes continui anche dopo la fine delle vicende legate al Pianeta Prigione? Fateci conoscere le vostre opinioni in merito attraverso il riquadro destinato ai commenti!