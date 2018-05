Il sesto episodio di Tokyo Ghoul:re potrebbe aver smentito la canonicità di Tokyo Ghoul √A

Come sapranno i fan di brand vasti e in continua crescita come Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e (soprattutto) Saint Seiya, uno degli elementi cui gli appassionati di manga tengono maggiormente è la canonicità di spin-off ed eventuali trasposizioni animate. Proprio questà, salvo rare eccezioni, tende a scatenare delle guerre tra fan...

Nel caso di Tokyo Ghoul, tuttavia, le cose sono andate in maniera alquanto diversa. Per lungo tempo i fan si sono interrogati sulla canonicità della tanto discussa seconda stagione animata, senza però trovare una risposta definitiva. Ebbene, il sesto episodio della nuova stagione, intitolata Tokyo Ghoul:re, potrebbe aver infine risolto il mistero.



La puntata ha invero visto il protagonista Haise Sasaki affrontare la propria crisi d’identità, mentre la cosiddetta Quinx Squad continuava a dare la caccia ad un ghoul piuttosto affamato. La puntata è stata accolta con entusiasmo dai fan, soprattutto da coloro che hanno letto anche il manga omonimo: gli unici che avranno colto appieno l'importanza di una scena alquanto singolare.



Nel corso dell’episodio, i fan hanno assistito all’esordio di un personaggio già conosciuto in passato, che con la sua sola presenza potrebbe aver fatto luce sulla presunta canonicità di Tokyo Ghoul √A. Tokyo Ghoul:re ha infatti confermato che il vigilante mascherato noto come Scarecrow è in realtà Hideyoshi Nagachika, un amico di Kaneki che nella seconda stagione animata della serie è andato incontro ad un destino terribile e molto diverso da quello del manga.



Dal momento che il trailer del prossimo episodio fa riferimento ad una scena avvenuta in Tokyo Ghoul √A, non è ancora chiaro se questo singolare evento basti a confermare la non canonicità della serie, ma i fan sono convinti che i legami tra Tokyo Ghoul:re e la stagione precedente potrebbero essere soltanto apparenti.

E voi, cosa ne pensate? Tokyo Ghoul √A è da considerarsi canonico?