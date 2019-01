Il singolo Thank U, Next di Ariana Grande si traveste da anime grazie a un fan

Al momento, la cantante Ariana Grande svetta sulle classifiche della musica pop grazie al suo nuovo singolo "Thank U, Next", una canzone così popolare e gradita che ha fatto un salto anche nel mondo anime.

Come potete vedere dal tweet in calce, una fan degli anime ha scelto alcune scene chiave dal video di Thank U, Next e le ha donato una grafica in stile cartoon giapponese. E non una semplice rivisitazione anime, ma una che si riallacci al famoso stile grafico delle serie anni novanta.

Il singolo pop di suo già include numerosi richiami e citazioni a delle scene famosissime provenienti da serie TV americane di commedia romantica degli anni novanta e primi duemila, tra cui Mean Girls, Bring It On, 13 Going on 30 e Legally Blonde. Le scene scelte dalla fan sembrano proprio provenire dalle parti del video in cui venivano citate le serie Mean Girls e Legally Blonde.

Ormai i collegamenti tra culture diverse si fanno sempre più accentuati e diversi fan collegano fantasiosamente generi e stili diversi, oppure spuntano amatori del genere in posti impensati.