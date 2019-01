Il sito di Fire Force ha svelato il nome della doppiatrice di Maki Oze

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di fare la conoscenza con alcuni dei membri della squadra speciale dei vigili del fuoco di Fire Force. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi una new entry, Maki Oze.

Il sito ufficiale dedicato all'adattamento animato dell'omonimo manga di Atsushi Okubo, ha pubblicato un breve filmato dedicato a Maki Oze, ex militare e pompiere di prima classe utilizzatrice di poteri di seconda generazione. La graziosa e tenace Maki sarà doppiata dall'attrice debuttante Saeko Kamijou.

Ricordiamo che fino ad ora sono stati svelati tre membri dell'Ottava Brigata Speciale: il protagonista Shinra Kusakabe interpretato da Gakuto Kajiwara (Asta di Black Clover), la nuova recluta Arthur Boyle doppiato da Yūsuke Kobayashi e infine Iris, la suora assegnata alla squadra interpretata da M.A.O..

A dirigere l'anime sarà Yuki Yase (Hidamari Sketch x Honeycomb, Mekakucity Actors), presso lo studio David Production (Le bizzarre avventure di JoJo, Cells at Work!),la sceneggiaturà sarà affidata a Yamato Haishima, mentre Hideyuki Morioka (Maria Holic, Kizumonogatari) curerà il design dei personaggi.

Al momento non disponiamo di una data fissa per il debutto ufficiale della serie, si sa soltanto che è previsto per quest'anno. Aspettiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito.

Il manga di Fire Force ha visto la luce per la prima volta nel 2015 sulle pagine della rivista Weekly Shounen Magazine di Kodansha. La storia si concentra su una Tokyo particolare, in cui le persone le persone hanno cominciato a trasformarsi in mostri di fuoco. Per far fronte a questo pericolo sono state create delle squadre speciali di vigili del fuoco in grado di combattere contro questi infernali. Tra queste c'è anche l'Ottava Brigata.



La serie è al momento composta da 15 volumi. Nel nostro paese l'opera è edita da Planet Manga.