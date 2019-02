Il sito ufficiale di Fire Force svela il doppiatore di Akitaru Obi

Attraverso il sito ufficiale dell’adattamento animato di Fire Force, manga scritto e disegnato da Atsushi Ohkubo (Soul Eater) e anche noto in patria come En En no Shōbōtai, è stato rivelato che il capitano Akitaru Ōbi sarà doppiato da Kazuya Nakai.

Noto ai fan di animazione giapponese per aver prestato la propria voce a personaggi quali Ryūji Suguro in Blue Exorcist, Soma Schicksal in God Eater e soprattutto Roronoa Zoro in ONE PIECE, Kazuya Nakai dovrà interpretare stavolta il capitano del team di pompieri speciali di cui fa parte anche il protagonista della vicenda, Shinra Kusakabe.



Chiamato Akitaru Ōbi, il capitano è un pompiere veterano e sebbene non disponga di alcun potere speciale, è in grado di utilizzare il proprio corpo allenatissimo al pari di un’arma. Ha un’ossessione per il sollevamento dei pesi e si preoccupa per i componenti del suo team al pari di un fratello maggiore.

Yuki Yase (Mekaku City Actors, Hidamari Sketch × Honeycomb) dirige Fire Force presso lo studio d’animazione David Production (JoJo's Bizarre Adventure, Cells at Work!), mentre Yamato Haishima e Hideyuki Morioka sono stati rispettivamente incaricati di curarne la sceneggiatura ed il character design. Sfortunatamente non sappiamo ancora quando la serie approderà sul circuito televisivo nipponico.

Scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo, il manga di Fire Force è serializzato in Giappone sulle pagine del settimanale Shonen Magazine edito da Kōdansha. Tutt’ora in corso, l’opera è stata raccolta in 15 tankobon, di cui 11 sono già disponibili anche in Italia, grazie all’editore Planet Manga (Panini Comics).