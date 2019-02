Il tankobon numero 92 di ONE PIECE si mostra nella nuova copertina

L'arco narrativo di Wa no Kuni, il paese dei samurai presente in ONE PIECE debutterà con il secondo atto nel volume 92 della serie, in arrivo il prossimo mese sugli scaffali giapponesi. In vita della messa in vendita, è già stata mostrata la copertina del tankobon.

La copertina che potete vedere in calce ritrae gli elementi più importanti che troveremo nei capitoli del volume. La cover è divisa in tre fasce differenti, con quella in alto che mostra l'imperatore Kaido in versione drago affiancato dalla nuova comparsa, la cortigiana Komurasaki e la sua accompagnatrice O-Toko. Sul secondo livello, vediamo invece un faccia a faccia tra Rufy e l'altra supernova Eustass Kidd, riapparso a Wa no Kuni dopo una lunga assenza. Per finire, sul terzo livello vediamo la buffa espressione di Nico Robin, Franky, Usopp e Zoro ripresa dal finale del capitolo 924.

I capitoli presenti nel volume di ONE PIECE saranno quelli tra il 922, che vede la presentazione di Kaido in forma di drago, e il 931, che ha visto come protagonista lo scontro tra Sanji in versione tuta del Germa e uno dei luogotenenti di Kaido, il dinosauro Page One. In totale, il tankobon consterà di 200 pagine.

In Italia, ONE PIECE è edito da Star Comics, che ha pubblicato proprio a inizio febbraio l'ottantanovesimo volume della serie.