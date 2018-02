Il team 5 di Metal Lee è protagonista del trailer del prossimo episodio di Boruto

Oggi è andato in onda in Giappone l'episodio 47 di Boruto: Naruto Next Generations dal titolo "The Figure I Want to Be", dovee compagni hanno ultimato la loro missione contro la. Come di consueto, alla fine dell'episodio è andato in onda il trailer della prossima puntata.

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations andato in onda oggi nel Sol Levante ha visto I Byakuya attaccare il laboratorio di Katasuke Tono, ricercatore della divisione scientifica. Shikadai e Boruto hanno allora diviso i ladri in fuga che hanno rubato le armi scientifiche dei ninja in fase di sviluppo. Ma…

La puntata ha posto fine alla missione contro la banda di rapinatori, e il prossimo episodio si concentrerà su tutt'altro. A quanto pare, il team 5 formato da Denki Kaminarimon, Iwabee Yuino e Metal Lee, quello che ha aiutato meno nell'incidente Byakuya, rischia di non partecipare all'esame di selezione dei chunin e di essere chiamato "Il team ripetitore". Ma i membri del team non sono disposti ad arrendersi così facilmente, e faranno in modo che il loro maestro li raccomandi per l'esame.

Boruto: Naruto Next Generations 48: "Il documentario Genin!" andrà in onda Mercoledì 7 Marzo su Tv Tokyo. In apertura della news potete trovare il trailer dell'episodio.