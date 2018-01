Il Team 7 ha svolto un eccellente lavoro di squadra nell'ultimo episodio di Boruto

L'anteprima dell'episodio 41 di Boruto: Naruto Next Generations aveva anticipato una grande battaglia tra ile alcuni pericolosi mercenari shinobi. Così è stato, e durante la puntata, il Team 7 ha dimostrato una grande intesa.

Dopo che Konohamaru è stato catturato da uno dei mercenari, Boruto, Sarada e Mitsuki si trovano faccia a faccia con uno shinobi. Ma avendo bisogno di proteggere la capo villaggio, i tre hanno dovuto elaborare un buon piano per abbattere il loro avversario. Dopo aver ascoltato la figlia del capo villaggio parlare di come fosse dispiaciuta di non essere riuscita a ottenere aiuto dagli altri abitanti, Boruto ha deciso di seguire il piano di attacco di Sarada.

Mentre Sarada si blocca e analizza i movimenti del nemico con il suo Sharigan, Boruto e Mitsuki attirano l'attenzione su di loro. Dopo pochi istanti, Sarada capisce che il nemico non si sta proteggendo da alcuni dei loro attacchi a causa della sua sicurezza. Per creare un'apertura, Boruto e Mitsuki usano il loro jutsu del vento per lanciare Sarada dritta contro il nemico. Quest'ultimo tenta di colpire Sarada alla testa, ma la giovane è in grado di vederlo e schivare l'attacco a mezz'aria.

Prendendo il nemico alla sprovvista, Sarada sferra così all'avversario un potente pugno (molto simile a quello di sua madre, Sakura) e neutralizza completamente il nemico. I tre, con questo combattimento hanno capito il tipo di lavoro di squadra di cui avranno bisogno per avere successo, in quanto ognuno di loro ha un proprio punto di forza.

Boruto fa un uso creativo del jutsu, Sarada ha gli occhi per leggere l'avversario e Mitsuki ha la velocità per far accadere gli attacchi così come pianificati.