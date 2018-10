Il teaser di Pokemon Sun & Moon mostra un allegro crossover con Minecraft

La serie animata Pokemon è entrata da poco nel nuovo arco narrativo Sun & Moon. Nuove avventure, divertenti e impegnative, attendono il famoso protagonista, Ash Ketchum. È proprio una di queste vicende a proporre un'esilarante crossover dell'anime con Minecraft.

Mentre Ash e gli altri si preparano a mettere in scena uno spettacolo, sembra che anche i loro Pokemon abbiano deciso di divertirsi in maniera alternativa e divertente

Nel trailer dell'episodio 93 della serie Pokemon Sun & Moon, vediamo Litten, Popplio, Pikachu e altri indossare scatole di cartone a tal punto da somigliare effettivamente a tanti mostriciattoli provenienti dal mondo di Minecraft.

Il video non sembra anticipare molto di questa buffa e curiosa situazione che si è venuta a creare, quindi per poter vedere ciò che accadrà e apprezzare la scenetta offerta dai piccoli pokemon bisogna aspettare di vedere l'episodio completo.

Per sapere di più in merito a quest'opera corposa, la piattaforma streaming Twich sta trasmettendo una maratona speciale dedicata alla serie, che esplorerà tutte le stagioni in maniera completa. Ricordiamo anche l'uscita del nuovo film Pokemon: The Power of Us, attualmente in proiezione nelle sale giapponesi.

Per chi non conoscesse Minecraft, questo è uno dei videogiochi più conosciuti, creato e sviluppato originariamente dal programmatore svedese Markus Persson. È sicuramente curioso vedere un crossover di questo tipo, voi che dite?