Il tema di apertura di Sword Art Online: Alicization è cantato ancora una volta da LiSA

La settimana appena conclusa è stata piuttosto gratificante per gli appassionati di animazione giapponese, poiché ha visto l’esordio di alcune delle più attese serie della stagione autunnale. In mezzo alle nuove stagioni di Fairy Tail e Tokyo Ghoul:re, senza dimenticare Goblin Slayer, ha trovato spazio anche Sword Art Online: Alicization...

Trasmesso in simulcast con sottotitoli in italiano sulla piattaforma VVVVID, che ogni settimana ci proporrà gratuitamente una nuova puntata dell’anime, il primo episodio della terza serie di Sword Art Online, come di consueto, ci ha mostrato solo il nuovo tema di apertura, che questa volta è stato inserito solo a fine puntata.

Eseguita dalla stimata cantante nipponica LiSA, che più volte aveva già lavorato al franchise di SAO, la videosigla "Adamas" è visionabile direttamente in calce all’articolo. Per potere il tema di chiusura “Iris”, cantato da Eir Aoi, e la relativa videosigla dovremo invece attendere sabato prossimo, quando verrà pubblicato il secondo episodio della serie.

L’anime di Sword Art Online: Alicization adatterà l’omonimo arco narrativo che nei romanzi di Reki Kawahara ha richiesto persino nove volumi. In questa serie, il protagonista Kirito ha accettato un lavoro presso l’azienda Rath, che appunto ha sviluppato la quarta generazione di apparecchi FullDive: il cosiddetto Soul Translator. A dispetto delle apparenza, Rath sta segretamente lavorando ad un progetto militare che mira a studiare le Intelligenze Artificiali. Maggiori dettagli nella sinossi ufficiale riportata di seguito.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”