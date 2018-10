Il tema principale di Dragon Ball Super: Broly sarà cantato da Daichi Miura

Nelle ultime ore è stato rivelato che ‘Blizzard’, ossia il tema principale della pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly, sarà cantato addirittura da Daichi Miura, uno stimato artista nipponico che in passato ha eseguito alcune sigle per il brand di Kamen Rider.

Stando a quanto emerso in rete, Miura si è basato su un “mondo d ghiaccio” durante la creazione della propria canzone, poiché appunto Dragon Ball Super: Broly sarà parzialmente ambientato tra i ghiacciai, dove si consumerà una furibonda battaglia fra guerrieri Saiyan.



In attività dal 1997, il cantante trentunenne possiede delle invidiabili abilità canore, grazie alle quali è spesso considerato un “genio” o addirittura il “Michael Jackson giapponese”. Durante la sua carriera ha anche lavorato al film d’animazione Parasyte -the maxim- e al drama tokusatsu Kamen Rider Ex-Aid. Nel 2017 ha scalato le classifiche giapponesi col brano ‘EXCITE’.



Ora che dovrà lavorare al brand di Dragon Ball, Miura ha detto: “Ho visto l’anime di Dragon Ball. In questo generazione, è un brand ormai amato e conosciuto in tutto il mondo. Sono davvero felice all’idea che una mia canzone verrà inserita in una serie che guardavo da bambino”.

Ricordandovi che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il prossimo 14 dicembre, di seguito ve ne riproponiamo la più recente sinossi ufficiale.

“41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”