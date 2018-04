Il terzo episodio di Tokyo Ghoul:re arriva su VVVVID oggi 17 aprile: il trailer

Oggi, martedì 17 aprile, è il giorno per un nuovo episodio di Tokyo Ghoul:re, adattamento animato a cura di Studio Pierrot e ispirato al manga di Sui Ishida. La puntata arriverà in giornata, sottotitolata in italiano, per lo streaming legale e gratuito sulla piattaforma VVVVID: riguardiamo insieme il trailer.

L'episodio 3 di Tokyo Ghoul:re si intitolerà "Eve" e sarà disponibile oggi - martedì 17 aprile - a partire dalle ore 18:00 su VVVVID, così come i precedenti episodi che rientrano nel piano degli anime previsti per il simulcast primaverile sulla piattaforma streaming ad aprile 2018.

Negli episodi precedenti abbiamo assistito al nuovo status quo del mondo di Tokyo Ghoul:re. Nel primo episodio, intitolato I Cacciatori, abbiamo conosciuto la Quinx Squad della CCG, guidata dal mezzo ghoul Haise Sasaki - dietro la cui identità si cela un Ken Kaneki privo di memoria dei suoi primi 20 anni di vita, ma tormentato da un famelico demone interiore.

Nell'episodio 2, intitolato Frammenti, abbiamo conosciuto meglio le origini della Quinx Squad e abbiamo assistito a una reunion attesa ed emozionante: entrando con i suoi colleghi nel locale chiamato re, che prima era l'Anteiku, Haise ha incontrato Touka Kirishima ed è rimasto di sasso di fronte alla sua bellezza, pur non avendola riconosciuta.

Guarderete il terzo episodio di Tokyo Ghoul:re questa sera?