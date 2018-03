Il terzo film di Code Geass: Lelouch of the Rebellion si mostra con nuovi teaser e spot

Il sito ufficiale nipponico del franchise diha rilasciato un nuovo teaser ed uno spot pubblicitario per il terzo ed ultimo film riassuntivo di, il quale narrerà nuovamente l’ascesa al trono del protagonista e l’esecuzione del suo piano, ossia il

Intitolata Ōdō (lett. Il Sentiero Imperiale), la pellicola raggiungerà le sale nipponiche il prossimo 26 maggio, la stessa data in cui verranno finalmente svelate nuove informazioni sul progetto “Re;surrection”, ossia il sequel ufficiale di Code Geass R2 (di cui vi abbiamo parlato solo una decina di giorni fa).



Il primo film della trilogia, Code Geass - Hangyaku no Lelouch - Kōdō (lett. Il Sentiero del Risveglio), ha esordito nei cinema di tutto il Giappone il 21 ottobre 2017, mentre la seconda pellicola, intitolata Code Geass - Hangyaku no Lelouch - Handō (lett. Il Sentiero della Ribellione), è stata rilasciata lo scorso 10 febbraio. Sebbene i tre film riassumano gli eventi narrati nei 50 episodi delle prime due stagioni animate, il cast ha registrato nuovamente tutte le proprie battute, incluse le nuove scene inedite create appositamente per la trilogia cinematografica.



Di seguito vi proponiamo infine la nuova key visual rilasciata dalla produzione, la quale ci mostra Lelouch Vi Britannia nei panni di Imperatore. Siete ansiosi quanto noi di incontrare nuovamente i protagonisti del brand e rivivere le loro agguerrite battaglie per la pace e l'indipenenza?